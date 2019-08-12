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В сети появилось видео момента жуткой автокатастрофы в Глевахе под Киевом
Момент смертельной аварии под Глевахой на Киевщине 11 августа зафиксировала камера видеорегистратора. В кадре видно, что маршрутка стоит на остановке, и в нее на полной скорости влетает легковой автомобиль Volkswagen.
Жертвами трагедии, по неофициальным еще данным, стали два человека — пассажирки легкового авто.
13 человек (водитель и пассажиры маршрутного автобуса) получили травмы.
На месте происшествия родственники погибших рассказали, что автомобиль направлялся в Бородянку. В салоне помимо водителя находились две женщины и 20-летняя девушка (все — жители Бородянки).
Причиной ДТП, согласно свидетельству очевидцев, могли стать проблемы со светофором.
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