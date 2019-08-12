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Трагический финал отпуска: под Киевом возле Глевахи погибли две женщины, ехавшие из Одессы
Вечером в воскресенье, 11 августа, на Одесской трассе возле поселка Глеваха под Киевом произошло трагическое ДТП: легковой Volkswagen на полном ходу врезался в маршрутку.
На месте происшествия родственники погибших рассказали, что автомобиль направлялся в Бородянку. В салоне помимо водителя находились две женщины и 20-летняя девушка (все — жители Бородянки).
Они возвращались из Одессы, где отдыхали. За несколько минут до трагедии позвонили домой, сообщили, что почти добрались до Киева…
Что послужило причиной столкновения, пока сказать трудно.
В СМИ появилась информация, что маршрутка «Белая Церковь — Киев» остановилась перед регулируемым пешеходным переходом на красный сигнал, а легковой автомобиль врезался в нее.
По другой версии маршрутка начала приостанавливаться перед остановкой по просьбе пассажиров.
ДТП произошло, когда еще светло, и почему водитель легкового авто не заметила впереди идущий транспорт, пока остается загадкой. Возможно, все прояснится после дачи показаний выжившей пассажирки Volkswagen.
В маршрутке, по предварительным данным, пострадало 14 пассажиров. Цифра эта уточняется, так же, как и степень тяжести пострадавших.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возможной причиной ДТП в поселке Глеваха под Киевом мог стать неисправный светофор.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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