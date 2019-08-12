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- 10:42 Тепловизоры, GPS и прочие "навороты": львовский завод показал модернизированные для ВСУ танки
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Тепловизоры, GPS и прочие "навороты": львовский завод показал модернизированные для ВСУ танки (фото, видео)
В оборонпроме наладили серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой. Ранее сообщалось об успешных испытаниях модернизированного беспилотного авиационного комплекса Spectator-М1.
На госпредприятии «Львовский бронетанковый завод», входящим в «Укроборонпром», сообщают, что модернизация танка позволила значительно расширить боевые возможности Т-64 — основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ.
Сообщается, что ранее такую модернизацию проводили лишь на «Харьковском бронетанковом заводе». Теперь же, с учетом мощностей двух предприятий, процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами может проходить значительно быстрее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закупка танков БМ «Оплот» для ВСУ была приостановлена. Их возобновят, если Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова удастся отказаться от российских комплектующих.
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