Происшествия

Полиция обезвредила управляемую "ворами в законе" шайку, которая контролировала юг Украины (видео)

В сети появилось фото и видео задержания членов управляемой «ворами в законе» преступной группировки, действовавшей на территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей.

Ее члены совершали разбои, грабежи, выступали организаторами мошеннических схем и угона автомобилей. Спецоперацию по их обезвреживанию провели совместно представители СБУ, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.

Ко всему прочему была налажена система сбора средств от осужденных в четырех колониях и СИЗО в Херсонской области. Часть «прибыли» уголовники перечисляли в так называемый «общак», размер которого по оценкам только одного регионального звена преступной цепочки, составлял 23 млн гривен.

«В настоящее время четырем фигурантам произодства сообщено о подозрении. Рещается вопрос об избрании предупредительной меры в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении силовиков.

Напомним, по оценкам Национальной полиции, в Украине постоянно находится 15 «воров в законе», из них двенадцать — долларовые миллионеры. В начале августа СМИ сообщили о гибели одного из них — Алексея Петрова («Петрика»), однако эта информация не подтвердилась.

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