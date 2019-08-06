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«Убитый в Запорожье» «вор в законе» Петрик покинул РФ: названа причина
Влиятельный вор в законе Алексей Петров, также известный как Петрик или Леня Хитрый, оказался жив; о его убийстве в Запорожье сообщалось 2 августа. Об этом со ссылкой на источники пишет «Росбалт».
Как отмечает агентство, он находится за пределами России и возвращаться пока не собирается.
Отъезд Петрова из России связан с арестом Олега Шишканова (Шишкан), близкого друга и союзника Лени Хитрого, утверждает «Росбалт». В последнее время они были неразлучны, часто встречались в Подмосковье и обсуждали совместные проекты. В мафиозных кругах после заключения Шишкана под стражу в связи с обвинениями по новой статье УК о занятии высшего положения в преступной иерархии сразу заговорили, что теперь в СИЗО может попасть любой вор в законе, пишет издание.
Сообщается, что Петров был осторожен: участвовал во встречах с другими мафиози только один на один и отказывался, если узнавал, что собирается группа бандитов. Сейчас он считает, что в России стало небезопасно не только встречаться с глазу на глаз, но и просто находиться.
Петрика прозвали уникальной личностью в преступном сообществе. В конце 1970-х годов он создал в Мазутном проезде на северо-востоке Москвы одну из первых преступных группировок, которая прославилась как Мазуткинская ОПГ. Известно, что Петров был первым, кто приехал в больницу к раненому вору в законе Вячеславу Иванькову (Япончик). Перед тем как тот впал в кому, Япончик якобы завещал Петрику вести его дела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 2 августа во дворе собственного дома в Запорожской области на Украине был убит Алексей Петров, тезка «вора в законе» Петрова, тоже известный в криминальных кругах как Петрик. Именно его приняли за «вора в законе».
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