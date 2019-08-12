«Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Спорт

В среду, 14 августа, будет разыгран первый европейский трофей в сезоне-2019/2020. В матче за Суперкубок УЕФА на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси» (начало поединка — в 22:00 по киевскому времени).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ЧЕЛСИ»

Для «Ливерпуля» это будет шестой матч за почетный трофей. Три предыдущие попытки оказались удачными — в 1977-м («Гамбург» — 1:1 на выезде и 6:0 дома), 2001-м («Бавария» — 3:2) и 2005-м (ЦСКА — 3:1), еще в двух случаях сильнее оказывался соперник — в 1978-м («Андерлехт» — 1:3 на выезде и 2:1 дома) и 1984-м («Ювентус» — 0:2).

У «Челси» это четвертая попытка завоевать еврокубок. Лишь в одном случае, в 1998-м против мадридского «Реала» (1:0), он покорился «синим», еще в двух противостояниях лондонцы оставались ни с чем — в 2012-м («Атлетико» — 1:4) и 2013-м («Бавария» — 2:2, серия пенальти — 4:5).

В предстоящем противостоянии ведущие украинские и зарубежные букмекеры видят явным фаворитом «Ливерпуль», предлагая сделать ставки с такими коэффициентами.

«Фаворит Спорт»: победа «Ливерпуля» — 1,62, ничья — 4,30, победа «Челси» — 5,25. «Ливерпуль» завоюет Суперкубок — 1,35, «Челси» завоюет Суперкубок — 3,25.

«Париматч»: победа «Ливерпуля» — 1,60, ничья — 4,10, победа «Челси» — 6,00. «Ливерпуль» завоюет Суперкубок — 1,30, «Челси» завоюет Суперкубок — 3,75.

«Марафон»: победа «Ливерпуля» — 1,615, ничья — 4,20, победа «Челси» — 6,05. «Ливерпуль» завоюет Суперкубок — 1,30, «Челси» завоюет Суперкубок — 3,74.

1хBet: победа «Ливерпуля» — 1,632, ничья — 4,20, победа «Челси» — 5,90. «Ливерпуль» завоюет Суперкубок — 1,30, «Челси» завоюет Суперкубок — 3,74.

William Hill: победа «Ливерпуля» — 1,57, ничья — 4,00, победа «Челси» — 5,80. «Ливерпуль» завоюет Суперкубок — 1,28, «Челси» завоюет Суперкубок — 3,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, на каких каналах можно посмотреть в прямой трансляции матч между «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок УЕФА.

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