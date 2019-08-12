«Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА

Спорт

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», вмещающем почти 42 тысячи зрителей, пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся триумфатор Лиги чемпионов прошлого сезона «Ливерпуль» и победитель Лиги Европы «Челси». Начало — в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ЧЕЛСИ»

Ранее английские клубы 15 раз сражались в матчах за Суперкубок УЕФА, но впервые в истории сойдутся между собой в борьбе за трофей. В активе команд с Туманного Альбиона семь завоеванных кубков (больше только у Испании — 15 и Италии — 9), причем только «Ливерпулю» с тремя трофеями в коллекции удалось выиграть приз больше одного раза (также трофей покорялся «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест»).

В прямой трансляции поединок покажет, начиная с 22:00, телеканал «Футбол 1». За час до стартового свистка в эфир выйдет передача «Предматчевая студия», в которой ведущий вместе с экспертами обсудят последние новости из стана команд, а также шансы команд в предстоящем противостоянии. В «Послематчевой студии» уже будут обговорены подробности прошедшего поединка. Также трансляцию матча можно будет смотреть на телеканале «Матч ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» был разгромлен «МЮ» в дебютном матче Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «синих».

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