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«Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок УЕФА
В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» (вместимость — 41 903 зрителя) пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Челси». Начало игры — в 22:00.
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Женская бригада арбитров
Комитет арбитров УЕФА принял революционное решение и впервые в истории назначил для работы на еврокубковом матче женскую судейскую бригаду. Арбитр в поле — 35-летняя Стефани Фраппар. 2019-й для француженки — насыщенный год: в апреле она дебютировала во французской Лиге 1, став первой женщиной-арбитром, отсудившей матч высшего дивизиона страны, в июле отработала на финале женского чемпионата мира между США и Нидерландами, и вот теперь будет главным арбитром встречи за Суперкубок УЕФА. Помогать Стефани будут ее соотечественница Мануэла Николози и Мишель О`Нил из Ирландии, четвертый арбитр — турок Джюнейт Чакыр. В случае спорных ситуаций, своей соотечественнице подскажет Клеман Турпен, который будет выполнять функции видеоассистента.
Разный старт в АПЛ
На выходных стартовала английская премьер-лига (АПЛ). Матчи первого тура завершились для «Ливерпуля» и «Челси» с диаметрально противоположными результатами — «красные» разгромили на своем поле «Норвич» — 4:1 (Хэнли, 7, в свои ворота, Салах, 19, ван Дейк, 28, Ориги, 42 — Пукки, 64), а вот «синие» в дебютном матче легенды клуба Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера были разбиты на выезде «Манчестер Юнайтед» — 0:4 (Рэшфорд, 18, с пенальти, 67, Марсьяль, 65, Джеймс, 81).
Педро — самый опытный турнирный боец
В заявке обеих команд на предстоящий поединок лишь четыре футболиста, которые ранее играли в матчах за Суперкубок УЕФА. Самый опытный из них — испанский полузащитник «Челси» Педро Родригес, на счету которого три подобных матча (два из них — успешные) за время выступлений в каталонской «Барселоне». Его нынешний партнер по команде хорват Матео Ковачич в составе мадридского «Реала» выиграл два трофея, в 2016-м («Севилья» — 3:2) и 2017-м («Манчестер Юнайтед» — 2:1), но на поле появился лишь в одном из матчей, а бразилец Виллиан вместе с донецким «Шахтером» уступил в 2009-м каталонской «Барселоне» (0:1, гол в дополнительное время забил именно Педро).
В составе «Ливерпуля» лишь один такой футболист — в 2013-м швейцарский полузащитник Джердан Шакири в составе «Баварии» обыграл как раз «Челси» (2:2 в основное время, 5:4 в серии пенальти).
Шестая встреча в еврокубках
Кроме регулярных матчей в рамках английской премьер-лиги, команды также пять раз пересекались между собой в еврокубках, причем во всех случаях — в Лиге чемпионов. Дважды успех праздновал «Ливерпуль» (в полуфинале-2004/2005 — 0:0 на выезде и 1:0 дома, а также в полуфинале сезона-2006/2007 — 0:1 на выезде, 1:0 дома и победа в серии пенальти 4:1), столько же раз дальше проходил «Челси» (в полуфинале-2007/2008 — 1:1 на выезде и 3:2 дома, а также в четвертьфинале-2008/2009 — 3:1 на выезде и 4:4 дома), еще в одном случае жребий свел клубы на групповой стадии турнира-2005/2006 (оба матча, в Ливерпуле и Лондоне, завершились 0:0 и в плей-офф вышли обе команды).
Четыре трофея на двоих
Для «Ливерпуля» это будет шестой матч за почетный трофей. Три предыдущие попытки оказались удачными — в 1977-м («Гамбург» — 1:1 на выезде и 6:0 дома), 2001-м («Бавария» — 3:2) и 2005-м (ЦСКА — 3:1), еще в двух случаях сильнее оказывался соперник — в 1978-м («Андерлехт» — 1:3 на выезде и 2:1 дома) и 1984-м («Ювентус» — 0:2). Больше трофеев, чем у «красных», только у «Барселоны», «Милана» (по пть) и мадридского «Реала» (четыре).
У «Челси» это четвертая попытка завоевать еврокубок. Лишь в одном случае, в 1998-м против мадридского «Реала» (1:0), он покорился «синим», еще в двух противостояниях лондонцы оставались ни с чем — в 2012-м («Атлетико» — 1:4) и 2013-м («Бавария» — 2:2, серия пенальти — 4:5).
Первая английская дуэль
Ранее английские клубы 15 раз сражались в матчах за Суперкубок УЕФА, но впервые в истории сойдутся между собой в борьбе за трофей. В активе команд с Туманного Альбиона семь завоеванных кубков (больше только у Испании — 15 и Италии — 9), причем только «Ливерпулю» с тремя трофеями в коллекции удалось выиграть приз больше одного раза (также трофей покорялся «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кого букмекеры видят явным фаворитом матча за Суперкубок УЕФА.
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