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Прерванный отдых: сотрудников ДТЭК отзывают из отпусков для участия в следственных действиях НАБУ
14 августа все сотрудники ДТЭК, которым было адресовано сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро, будут своевременно участвовать в проведении следственных действий НАБУ. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
В ДТЭК подчеркнули, что исключают возможность незаконных действий со стороны своих сотрудников, и заявляют об их готовности ответить на все вопросы следствия.
«Компания полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами», — заявили в ДТЭК.
В компании также добавили, что работают исключительно в правовом поле и готовы предоставить следствию результаты исследований и заключений международных аудиторов, доказывающих ошибочность предъявленных сотрудникам обвинений.
«Энергетическая компания ДТЭК ведет свой бизнес исключительно в правовом поле. Компания готова оказать всестороннее содействие установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти экспертизы доказывают несостоятельность выдвинутых против ее сотрудников подозрений», — говорится в сообщении компании.
Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам +», среди которых два менеджера компании ДТЭК.
Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь.
«Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине», — говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном на ее веб-сайте 21 сентября 2018 года.
Законность и экономическая обоснованность формулы «Роттердам+» была также подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.
По словам директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академика Валерия Гееца в интервью газете «Украина молодая», проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы «Роттердам+».
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