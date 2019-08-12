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- 13:37 Из-за инфекции горла 11-месячный малыш потерял обе ноги и руки: одна из конечностей просто отвалилась от тела
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Из-за инфекции горла 11-месячный малыш потерял обе ноги и руки: одна из конечностей просто отвалилась от тела (фото)
11-месячный Оливер Эйсторп, проживающий вместе со своей 23-летней матерью Эбигайл в британском городе Клиторпс, оказался на грани жизни и смерти из-за инфекции в горле, которая развилась в сепсис.
«То, через что мы прошли, было ужасно. Никогда в жизни я не испытывала такого страха. Оливер перешел от смеха и хихиканья прямо к вратам смерти в течение 48 часов. И никто не знал, что с ним», — приводит слова британки газета The Sun.
Поначалу мать решила, что у сына простое обезвоживание. Врач, у которого побывали они с ребенком, отправил их домой, посоветовав как можно больше пить. Но на следующий день состояние Оливера ухудшилось. И Эбигайл поехала в больницу. Медики определили, что у ребенка была инфекция горла, которую не удалось идентифицировать, хотя никаких ее симптомов у мальчика не проявлялось. Они предупредили мать, что ее сына, возможно, спасти не удастся.
Оливер, по счастью, чудом выжил. Однако лишился всех четырех конечностей. Одна из почерневших ног буквально отвалилась от тела, когда мать держала ребенка на руках. Вторую ногу и руки пришлось ампутировать хирургам.
«Кто-то, возможно, пожалеет нас, но я чувствую себя самой счастливой мамой в мире: ведь Оливер все еще с нами. Может быть, у него и нету рук и ног, но он все еще мой улыбающийся, храбрый мальчик», — говорит Эбигайл.
Недавно Оливера уже выписали из больницы. Он учится жить без рук и ног и уже пробует играть с игрушками с помощью культей. Врачи собираются снабдить его протезами.
Ранее «ФАКТЫ» писали об американке, которой ампутировали обе ноги и обе руки после того, как ее облизала собственная собака: у женщины также начался сепсис.
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