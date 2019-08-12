Новые тренды в маникюре: идеи от нейл-стилистов (фото)

Стиль жизни

Наверное, многие женщины сталкивались с ситуацией, когда мастер маникюра говорит: «Я создам на ваших ногтях желаемый дизайн — только принесите в качестве образца фото». В отдельных салонах гигиеническую процедуру проводит один специалист, а рисует на ногтях другой. И в этом нет ничего парадоксального. Быть высококлассным художником не каждому дано. Нужны творческие способности. Путь от идеи до ее реализации не так уж прост. Лучшие нейл-стилисты мира Ирен Костова из Болгарии, а также Диана Ипиеску из Румынии рассказали «ФАКТАМ» о том, какие ногти считаются стильными, и представили образцы своих работ.

— Этим летом в тренде неоновые цвета, волнистые узоры, цветы, — говорит Диана Ипиеску. — И, конечно же, классический френч в разных интерпретациях. Он вечен! На пике популярности оттенок «неоновый апельсин». Он прекрасно сочетается с желтым. Хорошо смотрится с зеленым и фиолетовым. Но и «соло» выглядит замечательно. Палитра оттенков «неонового апельсина» очень богата — от яркого, насыщенного до нежного, светлого. Такой маникюр подойдет для независимой женщины, которая может себе позволить то, что хочет. Однако, если вы еще до сих пор не решились на «неоновый апельсин», попробуйте привнести этот тон в оттенки деталей.

Оттенок «неоновый апельсин» – фаворит сезона. Фото из альбома Дианы Ипиеску

— Волнистый французский стиль отлично подходит для любого наряда. Особенно эффектно «волна» смотрится на слегка удлиненных ногтях. Какие цвета выбрать? Синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый…

Дизайн «волна» отличается элегантностью. Фото из альбома Дианы Ипиеску

— Цветочный дизайн летом — отличная идея. Орхидеи понравятся многим женщинам. Но каждая может выбрать тот цветок, который любит больше всего. Маникюр с цветами можно дополнить стразами. Комбинируйте этот дизайн с френчем, если хотите выглядеть элегантно.

Орхидеи на ногтях придутся по вкусу многим женщинам. Фото из альбома Дианы Ипиеску

По мнению Дианы Ипиеску, красивый дизайн ногтей — еще не все. Не стоит забывать о необходимости ухода за ногтями. Диана рекомендует использовать оливковое масло или детское, нанося его на еще слегка влажную поверхность кожи. Домашней работы удается избежать мало кому из женщин, а вот сохранить руки ухоженными несложно, если не допускать прямого контакта с агрессивными средствами для уборки. Нейл-стилист советует относиться к коже рук, как коже лица. Она такая же нежная и требует регулярной заботы.

— Современные летние дизайны характеризуются яркими и насыщенными цветами, — рассказывает Ирен Костова. — Они передают эмоции лета. Обратите внимание на матовое покрытие. По моему мнению, оно придает нежность и мягкость. Очень важны модные тенденции, но не стоит становиться их рабом. Прежде всего у вас должен быть свой стиль, индивидуальный. Все остальное подчиняйте ему. Каждая женщина заслуживает того, чтобы быть красивой. Летний маникюр должен быть свежий, соблазнительный, привлекательный.

Такой дизайн, по словам нейл-стилиста, подходит для повседневной жизни и для незабываемых летних вечеров. Он эффектно дополнит любой наряд. Фото из альбома Ирен Костовой

— Эффектный голубой матовый маникюр — для эксцентричных девушек, которые хотят быть в центре внимания. Бархатистая отделка и акварельные рисунки придают дизайну нежность, воздушность и больше мягкости. В тренде флористический дизайн и геометрия. Их можно комбинировать. Такой дизайн подходит для повседневной жизни и для особого случая. В сочетании с любимым нарядом гарантирует, что вы не останетесь незамеченной.

Этот маникюр подойдет для тех девушек, которые хотят быть в центре внимания. Фото из альбома Ирен Костовой

— Романтический портрет сможет произвести впечатление где угодно. Такой маникюр уместен в особом случае и повседневной жизни. Многим нравится маникюр с куклой.

Портретный маникюр в романтическом стиле очень необычен. Фото из альбома Ирен Костовой

Мило смотрится маникюр с куклой. Фото из альбома Ирен Костовой

— Мои дизайны подходят как для особых случаев, так и для повседневной жизни, — резюмирует Ирен Костова. — Яркие, насыщенные цвета привнесут в вашу жизнь летнее настроение и горячие эмоции. Такой маникюр никогда не останется незамеченным.

Женские ногти могут многое рассказать об их обладательнице — ее вкусе, настроении и индивидуальности. Я хочу, чтобы мои клиентки чувствовали себя особенными и гордо показывали свои руки.

Возраст не имеет значения. Стильный маникюр украсит и юную девушку, и достаточно взрослую женщину. Важен не возраст, а стиль жизни. Он всегда находит отражение в гардеробе, макияже, прическе и маникюре. Деловая женщина, которая работает в офисе, предпочитает элегантный неброский дизайн, а те, у кого креативная работа, могут себе позволить что-то очень экстравагантное и необычное.

У Ирен Костовой, как и у каждого нейл-стилиста, свои секреты ухода за кожей рук и ногтями. Она поделилась ими с «ФАКТАМИ». Чтобы кожа рук выглядела ухоженной и молодой, нейл-стилист советует использовать крем дважды в день. Важно найти для себя оптимальный. Кожу рук и маникюр при уборке уберегут перчатки.

А чтобы узнать, в тренде ли этим летом ваши ногти, «ФАКТЫ» предлагают читательницам тест. Ответив на его вопросы, вы проясните ситуацию.

1. В тренде ли этим летом в дизайне геометрия?

А. Да.

Б. Она была модна год назад, а сейчас нет.

В. Не очень. Осенью этот дизайн станет антитрендом.

2. Модны ли летом красные ногти?

А. Это тренд осени и зимы.

Б. Они вне сезонов.

В. Были модны несколько лет назад, а сейчас актуальны нюдовые оттенки.

3. Какое из утверждений верное?

А. Многие нейл-стилисты советуют сочетать модные неоновые оттенки с белым.

Б. Неоновые оттенки лучше всего комбинировать с красным.

В. Сочетать неоновые оттенки с другими категорически неприемлемо.

4. Выберите правильный ответ.

А. Нюдовая палитра не для лета.

Б. В любое время года нюдовые оттенки актуальны.

В. Нюдовые оттенки — «вчерашний день».

5. Какой ответ неверный?

А. Многие считают, что французский маникюр будет актуален всегда.

Б. Французский маникюр можно сочетать с другими техниками.

В. Французский маникюр многие годы был популярен, а сейчас уже нет.

Каждый правильный ответ соответствует одному баллу.

Правильные ответы:

Вопрос 1: А

Вопрос 2: Б

Вопрос 3: А

Вопрос 4: Б

Вопрос 5: В

Вы на пике моды, если набрали 5 баллов.

Вы в тренде, если набрали 4 балла.

Вы стильная, даже если набрали меньше четырех баллов, хотя бы уже потому, что читаете о трендах и интересуетесь модой.

Ранее своими идеями дизайна ногтей и советами по уходу за руками с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук и лондонский нейл-стилист Андреа Симона Игнат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter