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Как в газовой камере: в Желтых Водах тело одинокого старика неделю остается в квартире (фото)
В Желтых Водах (Днепропетровская область) жителям многоэтажного дома по улице Заводской приходилось соседствовать с мертвым телом пожилого мужчины, скончавшегося 1 августа. В соответствии с обращением людей в редакцию местного издания «Желтые Воды», установив факт смерти человека, на скорой помощи отказались забирать его тело. Аналогичное решение приняли также спасатели и полиция.
Обращения в мэрию тоже не помогли, там отговорились выходным.
В доме 60 квартир и все их жители были вынуждены терпеть невыносимый запах, ведь окна квартиры умершего оказались открытыми настежь.
В комментариях к записи в сети украинцы отметили, что им тоже не нравится подобный режим работы коммунальных служб.
«Неужели нельзя сделать такой график работы, чтобы и выходные решать проблемы? Это касается всех коммунальных служб. А то все бродят по квартирам, когда люди на работе, а потом претензии, что доступа контролёров нет», — посетовала Тамара Сабурова.
В то же время часть комментаторов упрекает самих жителей многоэтажки в безразличии.
«Как соседи не обратили внимание, что человека давненько не видно? У нас такой маленький город, все всех знают. Вот как мебель новую или покупки из „Комфи“ завозят — видно всем. Неужели никто с ним не общался?», — задается вопросом Наталья Гориславец.
Напомним, ранее в Днепре полиция зафиксировала надругательство над телом умершего, задержав двух местных жителей. Они тянули мертвое тело собутыльника по улице.
А через некоторое время Украину потрясло тело ребенка в чемодане, найденное на пустыре в Черновцах.
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