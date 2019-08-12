Ирина Федишин снова стала мамой (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Федишин, показавшая на отдыхе в Турции стройную фигурку в купальнике, снова стала мамой. Радостной новостью артистка поделилась на своей страничке в Instagram и показала фото с младенцем на руках. Теперь у Ирины, которая с мужем воспитывает двоих сыновей, есть еще и очаровательная дочка София.

«Наша семья стала больше! И теперь у меня есть крестница в Америке, Софийка. Пусть Бог бережет ее и подарит счастливую судьбу», — трогательно написала Ирина под фото.

Она объяснила, что Софийка — это дочка родного брата ее мужа. «Хотя все думают, что мы с Олей сестры. Просто у братьев вкусы похожи», — пошутила певица, знакомя со своими родными.

Сейчас Ирина с семьей отдыхает в США и обещает скоро вернуться к гастролям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей и Снежана Бабкины стали многодетными родителями. У них в семье появился еще один сын.

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