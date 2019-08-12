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Ирина Федишин снова стала мамой (фото)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, показавшая на отдыхе в Турции стройную фигурку в купальнике, снова стала мамой. Радостной новостью артистка поделилась на своей страничке в Instagram и показала фото с младенцем на руках. Теперь у Ирины, которая с мужем воспитывает двоих сыновей, есть еще и очаровательная дочка София.
«Наша семья стала больше! И теперь у меня есть крестница в Америке, Софийка. Пусть Бог бережет ее и подарит счастливую судьбу», — трогательно написала Ирина под фото.
Она объяснила, что Софийка — это дочка родного брата ее мужа. «Хотя все думают, что мы с Олей сестры. Просто у братьев вкусы похожи», — пошутила певица, знакомя со своими родными.
Сейчас Ирина с семьей отдыхает в США и обещает скоро вернуться к гастролям.
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