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Картошку посадила, можно и отдохнуть: Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике (фото)

12:02 21 мая 2019 767
Ирина Федишин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ирина Федишин, которая недавно во время отдыха в Египте попала в песчаную бурю, снова отправилась за границу. В этот раз они с мужем выбрали один из турецких курортов. Снимками с отдыха певица похвасталась в Instagram, опубликовав несколько фото в купальнике, на которых демонстрирует стройную фигурку.

«Хотела на Мальдивы, а муж привез меня в Турцию. Но здесь очень красиво», — написала Ирина под новыми фото.

Ранее Ирина Федишин удивила поклонников, показав, как она с семьей сажала картошку. Звездная слава не избавила певицу от обязанности каждый год с семьей работать в огороде. На работы Ирина приехала на дорогом авто, в белых кроссовках и светлых джинсах. Поклонники певицы в сети не поверили, что она действительно работала, а не просто позировала для фото.

Напомним, Ирина Федишин выпустила новый клип «Хочу на Мальдивы», в котором в который раз блеснула фигуркой в купальнике. Блондинка призналась, что давно мечтает о поездке на этот курорт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик с женой отрываются в Сан-Франциско

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