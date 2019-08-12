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Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ждать непогоду
В Украине 13 и 14 августа ожидается ухудшение погодных условий, грозы, град и шквалы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13−14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Так, днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25−28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
14 августа в западных областях прогнозируют снижение дневной температуры на 5−10° до 20−25°. Кроме того, 12−13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как писали «ФАКТЫ», в южных и восточных областях 13 августа ожидается всплеск жары — до +35 градусов.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.