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Происшествия

Синоптики объявили штормовое предупреждение: в каких областях ждать непогоду

16:14 12 августа 2019 84
Прогноз погоды
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине 13 и 14 августа ожидается ухудшение погодных условий, грозы, град и шквалы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13−14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Так, днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25−28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

14 августа в западных областях прогнозируют снижение дневной температуры на 5−10° до 20−25°. Кроме того, 12−13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как писали «ФАКТЫ», в южных и восточных областях 13 августа ожидается всплеск жары — до +35 градусов.

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