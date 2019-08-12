Общество и люди

Жара набирает обороты, но продержится недолго: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

Во вторник, 13 августа, как и прогнозировалось ранее, в Украине ожидается всплеск жары — до +35 градусов.

«Температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + 35 градусов. В восточных областях ожидается + 26 + 32 градуса, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях воздух будет немного прохладней — до + 24 + 28 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Грозовые дожди ожидаются на западе, а к вечеру — в северных районах Украины и на Виннитчине.

«Температурные контрасты — значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом. Будьте внимательны! На остальной территории Украины — юг, восток, большая часть центра — будет сухо и солнечно», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 13 августа также будет жарко — днем ожидается + 31 + 34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице ближе к вечеру.

«На Маковея, в среду, 14 августа, жара в Украине продолжится, но в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха — до + 18 + 24 градусов. В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине. Дольше продержатся восток, юг и центральные области, которые ближе к восточным регионам — там жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье», — прогнозирует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко выложила в сеть фото и видео редкого метеоявления — паргелия. Фальшивое солнце синоптик впервые в жизни увидела во время поездки по Полтавской области.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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