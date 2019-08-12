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Облил возлюбленную кипятком в Запорожье: суд принял важное решение по подозреваемому
В Запорожье Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для местного жителя, который облил свою сожительницу кипятком. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Запорожской области.
«Сегодня,
Судом во время заседания была избрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.
8 августа подозреваемый был объявлен в розыск, поскольку скрылся с места совершения преступления. 11 августа его задержали в Киеве и доставили в Запорожье.
Как писали «ФАКТЫ», в Запорожье спасают 24-летнюю Анастасию Шаповалову, которую ее возлюбленный умышленно облил кипятком. ЧП произошло в ночь на 28 июля. Известно, что мужчина вылил на Анастасию кипяток среди ночи, когда та спала. После произошедшего мужчина сбежал.
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