Обожжено все лицо: в Запорожье мужчина в отместку облил свою возлюбленную кипятком

Происшествия

В Запорожье спасают 24-летнюю Анастасию Шаповалову, которую ее возлюбленный умышленно облил кипятком. ЧП произошло в ночь на 28 июля. Известно, что мужчина вылил на Анастасию кипяток среди ночи, когда та спала. После произошедшего мужчина сбежал и сейчас скрывается от полиции. Тем временем врачи и волонтеры спасают пострадавшую.

Она находится в ожоговом отделении Запорожской городской больницы № 5 — там же, где в начале июля лежала Анастасия Ковалева, которую облил бензином и поджег ревнивый жених. Известно, что Анастасия Шаповалова — сирота. И что у нее есть двое маленьких детей.

- Об этом случае мне сообщил заведующий ожоговым отделением городской больницы Андрей Васильевич Сех, — рассказала «ФАКТАМ» волонтер, основатель благотворительного фонда «Эмоция» Злата Некрасова. — Он сообщил, что Анастасия Шаповалова поступила к ним 28 июля с ожогами лица, шеи, головы, тела, верхних и нижних конечностей. Гражданский муж Насти облил ее кипятком, когда она спала. Вероятнее всего, она спала с открытым ртом, потому что кипяток попал в рот, у нее обожжены слизистая, пищевод… Там ожог 21% поверхности тела. Я сегодня заходила к ней в палату. Настя в сознании, но не может говорить и даже не открывает глаза. С каждым днем она все больше отекает. Сейчас у нее сильно распухла голова, обожжено все лицо. Ожоги глубокие, но врач говорит, что у нее есть шанс. Будем надеяться, что она выживет. Но ей понадобится очень много операций. А сейчас нужна кровь, дорогостоящие медикаменты.

По словам Златы Некрасовой, у пострадавшей есть двое маленьких детей. Мальчик и девочка, им шесть и четыре года. Отец детей — тот самый человек, который облил Настю кипятком.

- Он сейчас скрывается от полиции, — говорит Злата Некрасова. — Дети находятся с его родителями. Врач говорил, что они приходили в больницу. Пришли и ушли, ничем не помогли. Настя Шаповалова — круглая сирота, у нее вообще нет родственников. Эту информацию мне подтвердила ее подруга, с которой они вместе росли в интернате. Подруга рассказала, что у Насти с ее гражданским мужем случались бытовые ссоры. Но никто не мог даже предположить, что он сотворит такое. Насколько мне известно, полиция открыла уголовное производство. Его ищут. В первый день после случившегося Настя еще могла говорить и рассказала, что, когда он облил ее кипятком, она пыталась от него убежать. Но он бежал за ней и продолжал обливать ее кипящей водой… Это страшно. Меня просили сделать Настину фотографию, но, когда я ее увидела, не поднялась рука фотографировать ее в таком состоянии…

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Мы просим помочь всех неравнодушных людей. Насте нужна кровь. Сейчас требуются 25 доноров. Кровь можно сдать в Запорожской городской больнице № 5 (кровь сдавать на имя Шаповалова Анастасия, ожоговое отделение). Для тех, кто может помочь материально, сообщаю номер счета: 5 168 742 705 726 788 Некрасова Злата. Все отчеты о потраченных средствах есть на моей странице в Facebook. Только за сегодня мы закупили лекарств на 6347 гривен. Этих медикаментов Насте хватит на 5−6 дней. А ей предстоит длительное лечение.

Вместе со Златой Некрасовой пострадавшей сейчас помогает мама Анастасии Ковалевой — девушки, которую 3 июля 2019 года облил бензином и поджег ее ревнивый жених. Через восемь дней после случившегося Настя Ковалева, получившая ожоги 85% поверхности тела, умерла в больнице. Подруги девушки рассказывали «ФАКТАМ», что ее возлюбленный постоянно ее ревновал. Ревность и стала причиной произошедшего. Убийца Насти Ковалевой сейчас арестован, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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