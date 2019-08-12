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ЦИК зарегистрировала первых нардепов новой Рады: опубликован список
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, ЦИК зарегистрировала 5 нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 20 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах.
Список зарегистрированных народных депутатов, прошедших по спискам партий:
• 1 — от партии «Слуга народа» — Алексей Устенко (№ 86 в списке),
• 2 — от «Оппозиционного платформы — За жизнь» — Юлий Иоффе — № 12 и Ренат Кузьмин — № 35,
• 2 — от «Европейской солидарности» — Руслан Князевич — № 21, Максим Саврасов — № 22.
Среди тех, кто избирался по одномандатным округам, 14 народных депутатов-самовыдвиженцев, 2 — от ОПЗЖ, 6 — от «Слуги народа».
Самовыдвиженцы:
1. Лариса Билозир — в ОВО № 15
2. Дмитрий Шпенов — в ОВО № 37,
3. Александр Ковалев — в ОВО № 51,
4. Владимир Арешонков — в ОВО № 64,
5. Валерий Лунченко — е ОВО № 71,
6. Андрей Иванчук — в ОВО № 88,
7. Олесь Довгий — в ОВО № 102,
8. Александр Сухов — в ОВО № 107,
9. Олег Кулинич — в ОВО № 147,
10. Виктор Мьялик — в ОВО № 155,
11. Александр Фельдман — в ОВО № 174,
12. Александр Герега — в ОВО № 192,
13. Сергей Рудик — в ОВО № 198,
14. Антон Яценко — в ОВО № 200,
«Оппозиционная платформа — За жизнь»:
1. Федор Христенко — в ОВО № 46,
2. Александр Пономарев — в ОВО № 78,
Партия «Слуга народа»:
1. Игорь Герасименко — в ОВО № 62,
2. Татьяна Грищенко — в ОВО № 66,
3. Николай Задорожный — в ОВО № 162,
4. Александр Скичко — в ОВО № 197.
Как писали «ФАКТЫ», ранее был опубликован список народных депутатов, которые возглавят комитеты Рады от партии «Слуга народа».
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