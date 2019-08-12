ЦИК зарегистрировала первых нардепов новой Рады: опубликован список

Политика

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировала 5 нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 20 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах.

Список зарегистрированных народных депутатов, прошедших по спискам партий:

• 1 — от партии «Слуга народа» — Алексей Устенко (№ 86 в списке),

• 2 — от «Оппозиционного платформы — За жизнь» — Юлий Иоффе — № 12 и Ренат Кузьмин — № 35,

• 2 — от «Европейской солидарности» — Руслан Князевич — № 21, Максим Саврасов — № 22.

Среди тех, кто избирался по одномандатным округам, 14 народных депутатов-самовыдвиженцев, 2 — от ОПЗЖ, 6 — от «Слуги народа».

Самовыдвиженцы:

1. Лариса Билозир — в ОВО № 15

2. Дмитрий Шпенов — в ОВО № 37,

3. Александр Ковалев — в ОВО № 51,

4. Владимир Арешонков — в ОВО № 64,

5. Валерий Лунченко — е ОВО № 71,

6. Андрей Иванчук — в ОВО № 88,

7. Олесь Довгий — в ОВО № 102,

8. Александр Сухов — в ОВО № 107,

9. Олег Кулинич — в ОВО № 147,

10. Виктор Мьялик — в ОВО № 155,

11. Александр Фельдман — в ОВО № 174,

12. Александр Герега — в ОВО № 192,

13. Сергей Рудик — в ОВО № 198,

14. Антон Яценко — в ОВО № 200,

«Оппозиционная платформа — За жизнь»:

1. Федор Христенко — в ОВО № 46,

2. Александр Пономарев — в ОВО № 78,

Партия «Слуга народа»:

1. Игорь Герасименко — в ОВО № 62,

2. Татьяна Грищенко — в ОВО № 66,

3. Николай Задорожный — в ОВО № 162,

4. Александр Скичко — в ОВО № 197.

Как писали «ФАКТЫ», ранее был опубликован список народных депутатов, которые возглавят комитеты Рады от партии «Слуга народа».

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