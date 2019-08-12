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На побережье Азовского моря пронесся смерч: опубликовано впечатляющее видео
В селе Строгановка на берегу Азовского моря 12 августа отдыхающие заметили смерч. Ветряная «воронка» зафиксирована неподалеку территории Приазовской ветроэлектростанции, сообщает телеканал TV5.
Стоит отметить, что там установлены турбины высотой в более чем 90 метров, а смерч был в несколько раз выше их. Такая погодная аномалия в этих краях — редкость. Но последние 2 года жители и гости области все чаще и чаще наблюдают появление смерчей.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Запорожской области разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и куротный поселок Кирилловку на побережье Азовского моря. Отдыхающим пришлось наблюдать удивительное природное явление — небо приобрело цвет песка на берегу.
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