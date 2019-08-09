Происшествия

Запорожскую область накрыла песчаная буря: в сеть выложили впечатляющее видео из Кирилловки и Мелитополя

В Запорожской области 9 августа разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и куротный поселок Кирилловку на побережье Азовского моря. Отдыхающим пришлось наблюдать удивительное природное явление — небо приобрело цвет песка на берегу.

Цвет настроения — желтый, шутят отдыхающие. Некоторых курортники менее оптимистичны и их природное явление откровенно пугает. В сети опубликовали видео стихии.

В Мелитополе также резко ухудшились погодные условия. Шквальный ветер со скоростью 15, местами 20 метров в секунду поднял столбы пыли. Ветер срывал рекламу с бордов. А в Акимовском районе также началась настоящая пыльная буря.

Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад туристам в Кирилловке также пришлось покинуть пляж. 4 августа поселок накрыл циклон и на море разбушевался шторм, оставив от пляжа только узкую полоску.

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