25.12 / 25.44 28.05 / 28.51
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Запорожскую область накрыла песчаная буря: в сеть выложили впечатляющее видео из Кирилловки и Мелитополя

22:19 9 августа 2019 147
Песчаная буря
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области 9 августа разыгралась песчаная буря, которая накрыла, в частности, Мелитополь и куротный поселок Кирилловку на побережье Азовского моря. Отдыхающим пришлось наблюдать удивительное природное явление — небо приобрело цвет песка на берегу.

Цвет настроения — желтый, шутят отдыхающие. Некоторых курортники менее оптимистичны и их природное явление откровенно пугает. В сети опубликовали видео стихии.

В Мелитополе также резко ухудшились погодные условия. Шквальный ветер со скоростью 15, местами 20 метров в секунду поднял столбы пыли. Ветер срывал рекламу с бордов. А в Акимовском районе также началась настоящая пыльная буря.

Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад туристам в Кирилловке также пришлось покинуть пляж. 4 августа поселок накрыл циклон и на море разбушевался шторм, оставив от пляжа только узкую полоску.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер