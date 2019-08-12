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Ани Лорак впервые прокомментировала роман с молодым возлюбленным
Популярная певица Ани Лорак, которой приписывают роман с молодым саундпродюсером Егором Глебом, впервые прокомментировала новые отношения. Звезда, предпочитающая молчать о личной жизни, наконец-то призналась, что счастлива рядом с любимым мужчиной.
«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — сказала артистка в комментарии МУЗ.ТВ. Больше говорить о новой любви певица не стала. Она лишь иногда публикует в Сети фото с Егором, который является продюсером лейбла Black Star. Он в свою очередь вообще не комментирует роман с Ани Лорак.
Напомним, Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу прожили в браке 10 лет. Пара воспитывает дочь Софию. Певица развелась с Муратом в конце 2018 года после слухов о его романе с киевской моделью Яной Беляевой. Сейчас бывший муж певицы не скрывает новые отношения. Он отдыхает в Испании с новой девушкой Санией Ахметовой и публикует фото с ней.
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