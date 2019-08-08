Шоу-бизнес

Мурат времени не теряет: бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию (фото)

Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей, при этом компанию ему оставляет новая избранница. Поговаривают, что пара встречается давно, но пока что информация не получила официального подтверждения, пишет «Стархит».

В своих Storiesв Instagram турецкий бизнесмен опубликовал совместные фото с новой пассией на фоне живописных пейзажей Пальмы-де-Майорки.

«Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее», — подписал он один из снимков.

Как удалось выяснить, спутницу Мурата зовут Сания Ахметова. Она живет в Киеве. Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.

Мурат и Сания наслаждаются отдыхом в Испании

Как известно, о неверности Мурата заговорили летом 2018-го, когда увидели его в одном из клубов в обществе модели Яны Беляевой. Тогда девушка утверждала, что между ними ничего нет, но ей мало кто поверил. Сегодня Беляева, которую многие называли разлучницей, обрела личное счастье — у нее есть молодой человек.

Не осталась в одиночестве после развода и Ани Лорак. Звезда нашла утешение в объятиях продюсера лейбла Black Star Егора Глеба, о котором ходят не самые лестные слухи. Так, экс-супруга Егора, украинская певица Татьяна Решетняк, публично раскритиковала его.

Напомним, брак Ани и Мурата просуществовал почти десять лет. Сегодня родители поддерживают дружеское общение ради дочери Софии. Так, после громкого скандала с изменой оба присутствовали на первой школьной линейке ребенка. Кроме того, Налчаджиоглу публично поздравил Лорак с днем рождения и посвятил ей трогательные слова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мурат Налчаджиоглу недолго был один после развода с Ани Лорак. В июле бизнесмена заметили в одном из ночных заведений Киева в обществе жгучей брюнетки. Пара вела себя раскованно и без стеснения демонстрировала на публику нежные чувства друг к другу. Девушка нежно целовала своего спутника в щеку, и, судя по улыбке Мурата, ему это приятно.

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