- 00:53 Новая напасть в РФ: в Сочи появились огромные летающие тараканы
- 00:25 Гениталии из кожи рыбы: в Бразилии врачи вернули девушке способность к интиму
- 00:18 «Александрия» — «Шахтер»: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 30.07 23:54 Первый поцелуй: появилось фото целующихся Ани Лорак и ее любовника
- 30.07 23:20 Не сгорите на работе: Супрун дала советы новым нардепам
- 30.07 23:17 У Зеленского заговорили об отмене моратория на продажу земли
- 30.07 22:44 Коммунальщики погибли в колодце под Киевом: вскрылись детали происшествия
- 30.07 22:31 Украинец Швед забил в дебютном матче в Лиге чемпионов
- 30.07 22:10 Принц Гарри заявил, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми
- 30.07 22:06 Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление
- 30.07 21:40 Макаревич написал мощную песню об ОМОНовцах, разгонявших протесты в Москве
- 30.07 21:29 В ночь на 31 июля четыре киевских троллейбуса изменят маршруты
Первый поцелуй: появилось фото целующихся Ани Лорак и ее любовника
Популярная 40-летняя украинская певица Ани Лорак недавно перестала скрывать свои отношения с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В частности, звезда опубликовала трогательный снимок, на котором пара держит друг друга в объятиях и выглядит очень счастливой.
А во вторник, 30 июля, появилось новое фото, которое в очередной раз подтверждает — певица нашла свою любовь.
Читайте_«Любимая модняшка»: Ани Лорак обрадовала фанатов после недельного отсутствия в Сети
Предполагаемый бой-френд певицы Егор Глеб опубликовал в микроблоге два кадра из звукозаписывающей студии, один из которых подписал таинственными буквами «КК». Поклонники посчитали, что за буквами кроются инициалы артистки, настоящее имя которой — Каролина Куек. На первом снимке виден лишь силуэт певицы, запечатленной в момент исполнения. А вот второе фото оказалось более откровенным: на нем пара слилась в нежном поцелуе.
Первоначально фанаты засомневались, запечатлена ли на фото именно Лорак — лиц слившихся в поцелуе влюбленных не видно.
Но позже подписчики увидели в блоге самой Ани Лорак снимок из той же студии — об этом говорит геолокация на фото. Кроме того, певица облачена в тот же наряд — толстовку, джинсы, и, самое главное, кроссовки с массивной белой подошвой.
И даже то, что Егор почему-то удалил один из первых снимков, не смогло поколебать уверенности фанатов — перед камерой была именно эта парочка!
«Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?!» — обратилась к подписчикам Ани.
Звезда намекнула о романтическом продолжении вечера, сопроводив публикацию смайликом в виде сердца.
«Счастья, любимые», «Шикарно», «Мне кажется, что это не Каролина, кроссовки разные. На двух фото ну», «Это Каролина и Егор», — прокомментировали расчувствовавшиеся пользователи.
Как известно, Ани Лорак тяжело переживала расставание с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супруги производили впечатление крепкой семьи. Но, несмотря на почти 10 лет совместной жизни, брак потерпел крах. Мурат оказался неверным мужем: его не раз видели в компании моделей. Впрочем, певица постаралась сохранить отношения и даже простила предательство, за что подверглась осуждению поклонников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак продемонстрировала поклонникам в своем микро-блоге в Instagram свежее фото, исходя из которого фанаты решили, что звезда находится в «интересном положении».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...