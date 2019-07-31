Шоу-бизнес

Первый поцелуй: появилось фото целующихся Ани Лорак и ее любовника

Популярная 40-летняя украинская певица Ани Лорак недавно перестала скрывать свои отношения с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В частности, звезда опубликовала трогательный снимок, на котором пара держит друг друга в объятиях и выглядит очень счастливой.

А во вторник, 30 июля, появилось новое фото, которое в очередной раз подтверждает — певица нашла свою любовь.

Читайте_«Любимая модняшка»: Ани Лорак обрадовала фанатов после недельного отсутствия в Сети

Предполагаемый бой-френд певицы Егор Глеб опубликовал в микроблоге два кадра из звукозаписывающей студии, один из которых подписал таинственными буквами «КК». Поклонники посчитали, что за буквами кроются инициалы артистки, настоящее имя которой — Каролина Куек. На первом снимке виден лишь силуэт певицы, запечатленной в момент исполнения. А вот второе фото оказалось более откровенным: на нем пара слилась в нежном поцелуе.

Первоначально фанаты засомневались, запечатлена ли на фото именно Лорак — лиц слившихся в поцелуе влюбленных не видно.

Но позже подписчики увидели в блоге самой Ани Лорак снимок из той же студии — об этом говорит геолокация на фото. Кроме того, певица облачена в тот же наряд — толстовку, джинсы, и, самое главное, кроссовки с массивной белой подошвой.

И даже то, что Егор почему-то удалил один из первых снимков, не смогло поколебать уверенности фанатов — перед камерой была именно эта парочка!

«Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?!» — обратилась к подписчикам Ани.

Звезда намекнула о романтическом продолжении вечера, сопроводив публикацию смайликом в виде сердца.

«Счастья, любимые», «Шикарно», «Мне кажется, что это не Каролина, кроссовки разные. На двух фото ну», «Это Каролина и Егор», — прокомментировали расчувствовавшиеся пользователи.

Как известно, Ани Лорак тяжело переживала расставание с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супруги производили впечатление крепкой семьи. Но, несмотря на почти 10 лет совместной жизни, брак потерпел крах. Мурат оказался неверным мужем: его не раз видели в компании моделей. Впрочем, певица постаралась сохранить отношения и даже простила предательство, за что подверглась осуждению поклонников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак продемонстрировала поклонникам в своем микро-блоге в Instagram свежее фото, исходя из которого фанаты решили, что звезда находится в «интересном положении».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter