Украина

Звездопад Персеиды 2019: где и когда наблюдать за ярким космическим явлением

В ночь с 12 на 13 августа в небе над Украиной можно будет насладиться уникальным явлением — метеорным потоком Персеиды. Пик звездопада жители Киева смогут увидеть с 22:00 до 01:00.

Начинать любоваться звездопадами стоит где-то с 10 часов вечера. Самыми зрелищными они будут между двумя ночи и четырьмя утра. Чтобы увидеть звездопад четко, стоит поехать на природу, подальше от огней города.

Астрологи считают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу из-за своей высокой интенсивности. Поэтому смело загадывайте желание, когда увидите падающий метеор.

Как писали «ФАКТЫ», в это время Земля планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Средняя скорость Персеид — 210 тыс. км/ч.

Рекордная плотность «звезд, которые падают» была в 1863 году, когда за час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек. В этом году их ожидается около 120 в час, или 2 в минуту, что довольно много.

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