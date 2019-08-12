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Ни шагу без оружия: в сети показали фото очередного военного безумия в Крыму
В сети опубликовали фото детей, который с детства обучают военному делу на территории оккупированного Крыма. Фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25%.
««Сегодня открылась вторая за историю Крыма юнармейская смена в детском лагере «Алые паруса». 270 мальчишек и девчонок, 24 вожатых множество гостей и опытных наставников на главной площади лагеря приняли участие в торжественной церемонии"-цитата пропаганды К миру-мир детей готовят», — говорится в сообщении блогера.
Также блогер опубликовал фото детей из так называемой «Юнармии Джанкоя».
«Юнармия Джанкоя в миролюбивом августовском походе за мир во всем мире и его окрестностях!» — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в феврале Министерство обороны России похвалилось созданием в аннексированном Севастополе «Дома Юнармии», где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..