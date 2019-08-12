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Матч Лиги Европы АЗ – «Мариуполь» срочно перенесен в другой город
Намеченный на четверг, 15 августа, ответный поединок третьего отборочного раунда Лиги Европы между голландским АЗ и «Мариуполем» перенесен в другой город из-за обрушения крыши на домашней арене клуба из Алкмаара «АФАС».
На домашней арене АЗ обрушилась крыша
Встреча состоится в 21:30 на 15-тысячном стадионе «Карс Джинс» в Гааге, являющемся домашней ареной клуба «Ден Хааг» (на стадионе — поле с искусственным покрытием). Отметим, что расстояние между Алкмааром и Гаагой — 84 км.
Стадион «Карс Джинс» в Гааге вмещает 15 тысяч болельщиков
Как сообщает официальный сайт АЗ, болельщики, у которых уже есть билеты на эту встречу, будут проинформированы о том, как можно посетить матч, по электронной почте и через официальный сайт клуба не позднее 14 августа.
Напомним, что первая встреча соперников в Одессе завершилась нулевой ничьей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть поединок Лиги чемпионов «Динамо» — «Брюгге».
Фото ФК АЗ, ФК «Ден Хааг»
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