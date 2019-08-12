Наблюдатель ОБСЕ попал в «Чистилище» сайта «Миротворец»: история получила продолжение

Политика

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях. Об этом сообщила преc-служба СММ ОБСЕ.

«Относительно заявлений относительно одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры», — говорится в сообщении, передает радио «Свобода».

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сайт «Миротворец» отправил в «Чистилище» наблюдателя ОБСЕ — россиянина Николая Алексеева, который поддерживает террористов на Донбассе. Его данные попали в «Чистилище» за антиукраинскую пропаганду и призывы к убийству украинцев.

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