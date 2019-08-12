«Миротворец» отправил в «Чистилище» наблюдателя ОБСЕ: что произошло

Украина

В «Миротворце», чьи базы недавно пополнил лидер венгерской праворадикальной партии «Йоббик» Томаш Шнайдер, полностью установили данные сотрудника ОБСЕ — россиянина Николая Алексеева, который поддерживает сепаратистов на Донбассе.

Его данные попали в «Чистилище» за антиукраинскую пропаганду и призывы к убийству украинцев. «Деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом. Распространение идей т.н. „русского мира“. Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИДе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Чистилище» попал и известный российский шоумен, комедийный актер, сценарист и продюсер Михаил Галустян. Причина — незаконные поездки в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины и незаконная коммерческая деятельность на полуострове.

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