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Украина

Вербовали детей воевать: ГПУ сообщила о подозрении сторонникам боевиков «ДНР»

23:21 12 августа 2019 28
Террористы ДНР
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 2 лицам, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«Сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов „Спартанцы“ и „Амазонки“, общественного военно-патриотического движения „Молодая гвардия“», — сообщили в ГПУ.

Правоохранители установили, что указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками террористической организации «ДНР», поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину «Русский мир», а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства.

«К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной террористической деятельности „ДНР“ под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Как писали «ФАКТЫ», недавно главарю террористической организации «ЛНР» Леониду Пасечнику Генеральная прокуратура Украины сообщила о новом подозрении.

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