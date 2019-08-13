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«Две красотки»: Алла Пугачева с дочерью весело станцевали мамбо
Поклонники Аллы Пугачевой, которая недавно порадовала фанатов новыми образами, разместили в своем блоге Instagram архивное видео. На нем 70-летняя Примадонна весело танцует под популярную мелодию Mambo Italiano с пятилетней Лизой.
Уточняется, что действие происходило весной в Швейцарии, где семья Пугачевой отдыхала практически в полном составе. Кроме младшей дочери на заднем плане можно увидеть и старшую — Кристину Орбакайте. Все родственники одеты исключительно в белые наряды — видимо, таким был заявленный дресс-код вечеринки., пишет «Телепрограмма».
Поклонники пришли в восторг от «нового» видео и сразу же выразили свое восхищение: «Супер девочки! Красотки! Хорошие вы наши», «Наслаждайся, Алла, любовью твоих ангелочков», «Аллочка, вы с Лизой просто восхитительны!!! Наслаждайтесь каждым днём! Браво!!!», «Счастья и здоровья», «Две красавицы. Они стоят друг друга. Шикарные».
Традиционно не обошлось и без критических высказываний: некоторые пользователи считают, что Примадонна слишком много времени уделяет Лизе и Гарри, и совсем равнодушна к Кристине и ее дочери Клавдии.
«Надоела эта мама уже. Пусть выкладывает себя на своей страничке», «Кристина без мамы и внучка без бабушки», «Кристина уже ненавидит двойню», — пишут они.
При этом как недруги, так и доброжелатели отметили хореографические данные Лизы, которая, как известно, не только хорошо танцует, но и обладает рядом других талантов. Она, в частности, поет, учит французский язык, отлично плавает. Поэтому обсуждение нового видео закончилось в целом дружелюбно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях выяснилось, что Лиза Галкина начала заниматься йогой. Ее отец Максим Галкин выложил в Сеть видео, где малышка мастерски демонстрирует дыхательные упражнения, не забывая про особую философию этой практики.
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