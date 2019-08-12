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Кокетка: Алла Пугачева удивила новыми образами (фото)
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, восхитившая стройной фигурой в мини-шортах, продолжает экспериментировать с образами. На официальной странице легенды советской эстрады в Instagram появилось новое фото, на котором она игриво позирует в молодежном наряде. 70-летняя Алла Борисовна облачилась в белую футболку и ярко-оранжевый сарафан, образ дополнила белыми удобными кедами. На снимке звезда кокетливо улыбается на камеру.
«А жизнь продолжается. Живем дальше», — написала она под фото.
На публикацию отреагировали многие звездные друзья Пугачевой, среди них и Светлана Лобода. «Ну, какая женщина», — написала украинская певица.
С ней согласились и остальные подписчики. «Алла Борисовна, супер выглядите!», «Женщина-звезда, сказка, идеал», «Платье шик, как и вы», «Стиль и вкус отменный!», «Немного похожа на Карлсона, но все-равно отменно», — пишут в комментариях под фото.
К слову, Лобода недавно встречалась с Пугачевой. На странице продюсера Нателлы Крапивиной также появилось фото с Аллой. Звезды втроем посидели в ресторане. «Явно что-то задумали», — предполагают поклонники и отмечают забавный образ Пугачевой — красно-черный балахон и большой бант на голове.
Многие в комментариях отметили, что Алла Борисовна выглядит значительно моложе своего возраста. «Бант убил!», «Красавица», — пишут фаны под фото.
Напомним, Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми Гариком и Лизой отдыхают в Юрмале. Юморист регулярно делится семейными фото и видео. Особое умиление вызывают ролики с дочкой, которая растет очень артистичной, как мама.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.