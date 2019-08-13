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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
«Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.
«NASA отслеживает астероид размером с пирамиду Хеопса, который движется со скоростью 29 тыс. миль/ч (46,7 тыс. км/ч — ред.)», — говорится в сообщении.
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.
Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года. Вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», меньше, чем через десять лет, 15 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит мимо Земли, едва не задев ее.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...