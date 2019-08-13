- 07:51 Катастрофа приближается: оккупанты готовятся запустить поезда по Крымскому мосту
- 07:33 При болях за грудиной и одышке надо проверить сосуды и сделать коронарографию
- 07:31 Новые тренды в маникюре: идеи от нейл-стилистов
- 07:24 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 07:23 Звездопад Персеиды: в сети показали первые фото и видео
- 06:51 Пенсия в Украине: что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают
- 06:40 Дмитрий Комаров сначала потерял собаку, а затем нашел сразу две
- 06:35 «Две красотки»: Алла Пугачева с дочерью весело станцевали мамбо
- 06:25 Станут графом и графиней: Гарри и Меган получат новый титул во время визита в Шотландию
- 06:20 В Киеве на Соломенке Toyota вылетела на остановку, пострадали люди
- 05:25 Кирилловка удивляет: на популярном курорте начали практиковать лечение медузами
- 04:58 Трагический случай в США: мужчина обнаружил, что его половой орган превращается в кости
Звездопад Персеиды: в сети показали первые фото и видео
В сети публикуют первые фото и видео ночного звездопада, снятые в ночь на 13 августа. Именно на прошедшую ночь припал пик активности этого звездопада. Самыми зрелищными «падающие звезды» были между двумя ночи и четырьмя утра.
Как писали «ФАКТЫ», в это время Земля планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.
Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Средняя скорость Персеид — 210 тыс. км/ч.
Рекордная плотность «звезд, которые падают» была в 1863 году, когда за час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.
Астрологи считают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу из-за своей высокой интенсивности. Поэтому смело загадывайте желание, когда увидите падающий метеор.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!