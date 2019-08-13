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Звездопад Персеиды: в сети показали первые фото и видео

7:23 13 августа 2019 50
Персеиды
Инф. «ФАКТОВ»

В сети публикуют первые фото и видео ночного звездопада, снятые в ночь на 13 августа. Именно на прошедшую ночь припал пик активности этого звездопада. Самыми зрелищными «падающие звезды» были между двумя ночи и четырьмя утра.

Как писали «ФАКТЫ», в это время Земля планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.

Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Средняя скорость Персеид — 210 тыс. км/ч.

Рекордная плотность «звезд, которые падают» была в 1863 году, когда за час на ночном небе фиксировали сразу 215 ярких вспышек.

Астрологи считают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу из-за своей высокой интенсивности. Поэтому смело загадывайте желание, когда увидите падающий метеор.

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