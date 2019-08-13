Мир

Не угодили с подарком: парень утопил в реке новый BMW потому, что хотел получить от родителей Jaguar (видео)

Житель индийского штата Харьяна, сын местного землевладельца, надеялся, что родители подарят ему на 21-летие автомобиль Jaguar. А крайне разочаровался, когда они презентовали ему белый BMW.

Капризный индиец настолько разозлился на «жадных предков», что утопил новенькую машину в реке. Автомобиль унесло течением, после чего он застрял на мели. В сеть попало видео, на котором парень (впоследствии, видимо, пожалевший о своем поступке) и несколько его друзей пытаются сдвинуть BMW, используя надувной плот.

Как сообщает BBC, в Индии BMW стоит около 3.5 миллиона рупий (49,000 тысяч долларов), а «Ягуары» — примерно 4−5 миллиона рупий (56 000 — 70 000 долларов).

Ранее «ФАКТЫ» писали о модели, которая утопила в бассейне Lamborghini. Это, правда, произошло непреднамеренно.



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