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Танцующий миллионер в женском купальнике и на каблуках взорвал сеть (видео)
Знаменитый итальянский бизнесмен и блогер Джанлука Вакки, которого называют танцующим миллионером, шокировал сеть новым горячим видео. На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором зажигает у бассейна с красотками. При этом сам 52-летний мачо танцует в женском купальнике и в босоножках на каблуках. Он эпатажно исполняет тверк и демонстрирует голые ягодицы.
В съемках приняли участие девушка миллионера — модель из Венесуэлы Шэрон Фонсека, а также друзья пары.
«В жизни мы можем быть и делать то, что хотим и хотим! Просто улыбайся и наслаждайся жизнью», — подписал смешной ролик миллионер.
5 августа миллионер отметил 52 день рождения. Он стал известным не только достижениями в бизнесе, но и эпатажным видео. Джанлука много времени уделяет своей физической форме и демонстрирует безупречное спортивное тело.
В августе 2017 года стало известно, что миллионер погряз в долгах. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество. Дело в том, что в 2008 году Джанлука взял кредит в размере 10,5 миллиона евро, а вернул только 4 миллиона евро и не спешил погашать остаток кредита.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, украинская певица Оля Полякова в купальнике взорвала сеть откровенными фото.
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