Оля Полякова взорвала сеть откровенными фото в купальнике

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, чью афишу в Черновцах испортила бабушка-хулиганка, взорвала сеть откровенными фото в купальнике. Королева ночи опубликовала на своей странице в Instagram серию горячих снимков. Звезда позирует на пляже в откровенных бикини красного и черного цвета. Оля предложила подписчикам выбрать, в каком купальнике ей лучше.

«Красный или Черный?» — спросила суперблондинка, вызвав горячие фото.

Пользователи отметили, что красный микро-бикини в ассиметричным лифом м миниатюрными плавками выглядит очень откровенно. Черный, инкрустированный стразами, смотрится более сдержанно, но не менее роскошно.

Также поклонники отмечают шикарную фигуру Поляковой. «Да ты красотка! На мой взгляд, красный цвет более сексуально смотрится», «Красотка в любом», «Все супер! Еще и самолет в кадре на последнем снимке — просто вау!», «Без них лучше было б», «Красный и эти ноги», «Не важно, какой купальник, главное кто в нем», «Ну, красотка же. Женщина обалдеть!», — пишут под фото.

Но нашлись и те, кто обвинил Полякову в использовании фотошопа. Певица резко ответила хейтерам. «Завалите хлебало», — написала она и показала, как работает над своим стальным прессом и фигурой.

Ранее Оля показала стройную фигуру на яхте.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что во время отдыха и другие певицы не упустили возможности похвастаться своими формами. Настя Каменских демонстрировала сочную фигуру на пляжах Италии. Надя Дорофеева показала горячую тренировку на яхте. А Слава Каминская разделась на отдыхе в Греции.

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