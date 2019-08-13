Политика

Даже не думайте: в Украине жестко отреагировали на предложение провести переговоры о поставках днепровской воды в Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал «даже гипотетически не думать» о возобновлении поставок воды и света в оккупированный Россией Крым. Об этом он написал в Facebook.

«Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», — написал он.

По мнению главы Меджлиса крымских татар, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

«Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже — полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов», — добавил Чубаров.

В то же время, представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что Крым является территорией Украины, а не РФ и поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом.

«Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина. Река Днепр не протекает по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическую сооружение (канал), которая находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — сообщил он.

По его словам, «именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».

Как писали «ФАКТЫ», 12 августа представитель оккупационной администрации Крыма Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

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