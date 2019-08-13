- 10:46 Легендарного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин
- 10:39 Скандал на «Мисс Украина»: участницу заподозрили в увеличении груди
- 10:29 В Пирогово пройдет уникальный международный фестиваль: чем будут удивлять посетителей
- 10:24 Трое суток боролась душа: в госпитале Днепра скончался раненный на Донбассе боец ВСУ
- 10:21 Даже не думайте: в Украине жестко отреагировали на предложение провести переговоры о поставках днепровской воды в Крым
- 10:10 Участницы конкурса «Мисс Попа Мира» показали свои прелести в фотосессии, сделанной ради защиты джунглей Амазонки
- 10:09 Будут уничтожать Украину: Цимбалюк рассказал о целях сил Путина в новой Раде
- 09:43 Танцующий миллионер в женском купальнике и на каблуках взорвал сеть
- 09:41 Доехать до Кирилловки: в сети показали видео ужасной дороги, по которой туристы добираются на популярный курорт
- 09:36 Надоела: в Одессе мужчина сбросил с балкона жену
- 09:24 В Закарпатской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы: фото и видео с места происшествия
- 09:18 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
Даже не думайте: в Украине жестко отреагировали на предложение провести переговоры о поставках днепровской воды в Крым
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал «даже гипотетически не думать» о возобновлении поставок воды и света в оккупированный Россией Крым. Об этом он написал в Facebook.
«Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», — написал он.
По мнению главы Меджлиса крымских татар, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.
«Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже — полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов», — добавил Чубаров.
В то же время, представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что Крым является территорией Украины, а не РФ и поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом.
«Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина. Река Днепр не протекает по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическую сооружение (канал), которая находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — сообщил он.
По его словам, «именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами».
Как писали «ФАКТЫ», 12 августа представитель оккупационной администрации Крыма Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..