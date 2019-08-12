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Оккупанты выдвинули дерзкое требование Украине по поводу поставок воды из Днепра в Крым
Оккупационная администрация Крыма заявила о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс.
Представитель оккупационной администрации Крыма назвал воду Днепра «нашей», так как река берет свой исток в России, сообщают российские СМИ.
«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — сказал он.
Инициировать переговорный процесс, по словам оккупанта, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.
Как писали «ФАКТЫ», ранее постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина должна продолжать оказывать давление на оккупационную администрацию Крыма и блокировать поставки воды на полуостров.
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