В Пирогово пройдет уникальный международный фестиваль: чем будут удивлять посетителей (фото)

Украина

В субботу, 17 августа, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Музей «Пирогово») приглашает тех, кто не любит сидеть дома, на первый международный фестиваль «ГречкаFest-2019». Посетителей ждет интересная программа, в которой люди любого возраста смогут найти себе занятие по душе. Основные мероприятия будут проходить с 13:00 до 18:00.

Холостым и незамужним гостям предложат «вскочити в гречку», которой засеяны шесть гектаров, а также танцы, конкурс красавиц «Володарка гречки». Традиционно состоятся мастер-классы от народных умельцев, будут работать детский лабиринт и мини-зоопарк. В меню фестиваля также оригинальная концертная программа, выставка сельхозтехники (от сохи до дрона). На ярмарке покупателям предложат огромный ассортимент изделий и продуктов из гречки: подушки, лекарства, хлеб, мед, конфеты, настоящие крупы и обязательно дегустацию блюд из гречки — каши, гречаники… Организаторы также обещают интересные фотозоны.

Фестиваль придумали и подготовили люди, которые исповедуют здоровый образ жизни, поддерживают органическое земледелие, заботятся о сохранении природных экосистем, приветствуют севооборот, чтобы оздоровить грунты и призывают не использовать ГМО-продукцию. Организаторы считают, что нужно уважать гречку, тогда она нас отблагодарит — подарит здоровье и продлит жизнь.

Фестиваль гречки предлагает не только развлечения. Это еще и важное деловое мероприятие для отечественных и зарубежных аграриев. Здесь они смогут обменяться опытом, ознакомиться с инновационными технологиями, средствами развития растениеводства, агротехникой новых культур, которые ранее не выращивались в Украине.

«Гречка[email protected]» — для неравнодушных, тех, кто приветствует взаимопомощь и сотрудничество. Если есть интересные идеи и технологии, привозите. Украинские же специалисты-аграрии готовы делиться с коллегами опытом, семенами и урожаем.

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