Международный день левши: красивые открытки и поздравления с праздником

Общество и люди

Ежегодно 13 августа в мире отмечают Международный день левши.

А началось все с того, что люди, преимущественно использующие левую руку, в 1992 году устроили акцию, чтобы привлечь к внимание общества к своим проблемам. Кстати, левшой был известные композиторы Людвиг ван Бетоховен и Сергей Рахманинов, писатель Марк Твен, британский политик Уинстон Черчилль.

Предлагаем вниманию читателей красивые поздравления к Международному дню левши.

* * *

Пусть любое дело будет тебе под силу, пусть «одной левой» удается справляться всегда и со всем.

Пусть пишешь левою рукой —

Особенный у нас такой,

Знай главное ты, наш левша,

Добрешая ведь у тебя душа!

Рафаэль, Леонардо да Винчи,

Аристотель и Фридрих Ницше,

Владимир Даль и Чарли Чаплин,

Отто Бисмарк, Бенджамин Франклин!

Какие личности! Ты не один!

Радуйся друг, не робей!

Удачи тебе! С Днем левшей!

* * *

Это в старину левшей обижали, а сегодня — ни за что, а тут еще и праздник на носу — День левши! Пусть все, что нужно, всегда будет под рукой, под левой! Но на празднике жизни, сиди по правую руку от

госпожи Фортуны!

Не каждый левою рукой

Умеет так легко писать!

Левша возился, вон, с блохой,

Ее смог даже подковать!

Левши, вы творческие люди,

Харизматичны и умны!

Вас счастье ждет в любой минуте,

Ведь вы энергии полны!



* * *

Стоит взять ручку или же вилку — все сразу видят, что ты творческая, необыкновенная личность с оригинальным мышлением. Потому что все знают, что именно это характеризует левшей и отличает их от других. С Днем левши, всегда оставайтесь только собой.

Поздравим тех, кто чуточку другой,

Мы к лучшему меняем мир совместно.

Пусть по-другому мыслят головой,

Но так же интересней, если честно.

Кстати, левшой был и король Фердинанд Арагон, ставший покровителем мореплавателя и открывателя новых земель Христофора Колумба. На его фарфоровую статуэтку можно полюбоваться в разделе «ФИГУРКА ДНЯ» на сайте «ФАКТОВ».

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