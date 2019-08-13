Происшествия

Под Киевом таксист едва не поплатился жизнью за доверчивость (видео)

Под Киевом в ночь на 13 августа произошло нападение на таксиста. Полиции удалось задержать нападавшего. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

Так, 18-летний парень в Святошинском районе города Киева предложил таксисту отвезти его в Вышгородский район в село, где его отец обязательно рассчитается. Водителю стало жаль парня и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку.

Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий собрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места события. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию.

Полицейским удалось оперативно определить пути возможного отхода злоумышленника, профессионально блокировать территорию и уже на утро «загнать» и задержать нападавшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 31 июля в Киеве произошло жуткое ограбление и изнасилование — таксист завез свою пассажирку в лес, где надругался над ней и ограбил.

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