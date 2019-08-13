“Самолет загорелся в воздухе”: украинец чуть не погиб во время ЧП во Франкфурте

Происшествия

Самолет авиакомпании Lufthansa, который вечером 11 августа должен был лететь из Франкфурта-на-Майне в Шанхай, загорелся в воздухе. В результате лайнер с 370 пассажирами на борту вынужден был вернуться в аэропорт Франкфурта. В местной прессе со ссылкой на представителя авиакомпании сообщалось, что «из-за технической проблемы пилоты Boeing 747−40 решили вернуться, и чтобы полностью подготовить заправленный самолет к посадке, предварительно слили керосин». О том, что лайнер загорелся в воздухе, местные СМИ не сообщали. Однако украинец, оказавшийся в эпицентре событий, рассказал «ФАКТАМ», что самолет горел и несколько секунд падал вниз. Люди были на волоске от гибели.

- Самолет взлетел относительно нормально, — рассказал «ФАКТАМ» киевлянин Дмитрий. — Мы поднялись приблизительно на пять километров, когда услышали, как что-то хлопает то с одной стороны, то с другой. Хлопков было несколько — одни говорят, что пять, другие слышали восемь. Стало понятно, что хлопают турбины, и они явно неисправны. А потом мы увидели в иллюминаторе огонь. Самолет загорелся в воздухе!

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Члены экипажа все время повторяли, что «несмотря на технические неполадки, все под контролем». Сложно передать, что творилось в самолете. Люди кричали, плакали… Минут через пять отключились еще два двигателя. Самолет начал падать. Мы падали вниз, наверное, секунды три, но я запомню этот ужасный момент на всю жизнь. Когда мы уже прощались с жизнью, самолет неожиданно выровнялся. Очевидно, все же заработали двигатели. Огня уже не было.

Мы полетели дальше. Прошло совсем немного времени — и мы снова начали падать. Опять несколько секунд летели вниз. Оставалось только молиться. Уверяю вас, в тот момент в самолете не было атеистов… Когда лайнер снова выровнялся, члены экипажа сообщили, что мы будем возвращаться назад в аэропорт Франкфурта. Но самолет был слишком тяжелый, поэтому перед тем, как идти на посадку необходимо было выработать топливо. Следующие полтора часа мы еще летали. Говорят, отлетали от Франкфурта примерно на 160 километров. Когда уже в аэропорту наконец начали снижаться, самолет интенсивно трусило. Но, к счастью, сама посадка была удачной. Мы выжили. Слава Богу, никто не пострадал. Когда мы приземлились, за нами ехали «скорые» и пожарные машины.

По словам Дмитрия, всех пассажиров за счет авиакомпании поселили в отель. На следующий день, 12 августа, они все же улетели в Шанхай. Дмитрий отказался от полета — после произошедшего больше не хочет садиться в самолет.

- В аэропорту нам сказали, что каждый может получить около 600 евро компенсации, — говорит Дмитрий. — Но в аэропорту нет представительства Lufthansa. Сотрудники аэропорта сказали искать всю информацию и оставлять заявку на сайте авиакомпании.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на жителей Рима посыпались осколки самолета. Оказалось, что это были осколки пассажирского лайнера, который летел из римского аэропорта Фьюмичино в Лос-Анджелес. Практически сразу после взлета у самолета возникли проблемы с одним из двигателей. К счастью, экипажу удалось посадить лайнер с одним рабочим двигателем. Также «ФАКТЫ» рассказывали, как после двух авиакатастроф во всем мире временно запретили полеты лайнеров Boeing 737 Max 8. Так, в марте 2019 года такой Boeing разбился в Эфиопии. А в октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорты Джакарты.

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