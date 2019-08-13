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В центре Киева изменится работа трех станций метро: когда и почему
В связи с проведением 13 августа футбольного матча «Динамо» (Киев) — «Брюгге» (Бельгия) «Киевский метрополитен» сообщил о возможных изменениях в работе некоторых станциях метро.
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Перед началом матча могут ограничить (закрыть) вход на станцию «Олимпийская», а после его окончания — на станции «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого». Такие меры предусмотрены ради безопасности людей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве собираются отказаться от зеленых карточек метро. Жетоны тоже скоро полностью отменят.
Гости столицы и горожане могут выбрать удобные формы оплаты проезда в метрополитене: карточкой метро, бесконтактной банковской картой, е-билетом. Кроме того, ранее многие станции в столице уже отказались от жетонов, в августе к ним присоединилась станция метро «Днепр».
Стоит отметить, что в киевском метро отменяют продажу жетонов в первую очередь на тех станциях, где наиболее популярны электронные способы оплаты. Полностью жетоны в подземке отменят 30 октября.
Напомним также, что в Киеве на три ночи будет перекрыт Парковый пешеходный мост, часть которого в начале августа рухнула в воду. Кроме того, на десяти улицах столицы движение ограничат почти на год, начиная с 12 августа 2019 года.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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