Данилюк оценил возможность снятия блокады Донбасса

Украина

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что вопрос снятия торговой блокады оккупированных частей Донецкой и Луганской области, введенной после «национализации» боевиками украинских предприятий, может рассматриваться в комплексе с ответными мерами.

В интервью «ВВС-Украина», секретарь Собеза напомнил, что предприятия, расположенные на территории ОРДЛО, перестали платить налоги в центральный бюджет. «Спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении», — отметил.

Александр Данилюк не стал говорить о вариантах, которые могут рассматриваться, сославшись на секретность, но добавил: «Любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе — нет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе 15 марта 2017 года.

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