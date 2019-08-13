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Данилюк оценил возможность снятия блокады Донбасса
Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что вопрос снятия торговой блокады оккупированных частей Донецкой и Луганской области, введенной после «национализации» боевиками украинских предприятий, может рассматриваться в комплексе с ответными мерами.
В интервью «ВВС-Украина», секретарь Собеза напомнил, что предприятия, расположенные на территории ОРДЛО, перестали платить налоги в центральный бюджет. «Спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении», — отметил.
Александр Данилюк не стал говорить о вариантах, которые могут рассматриваться, сославшись на секретность, но добавил: «Любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе — нет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе 15 марта 2017 года.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?