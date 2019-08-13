- 16:53 Активисты расставили больше сотни капканов в центре Одессы: что это значит
- 16:51 Больше всего пьяных водителей в Киеве — в ночь на субботу: полиция обнародовала интересную карту
- 16:40 В центре Киева ночью частично перекроют движение транспорта: схема
- 16:26 Полицейский покончил с собой в аэропорту Днепра: что об этом известно
- 16:15 КПВВ "Станица Луганская" изменил режим работы: что нужно знать
- 16:01 Дело — Труба: суд обязал открыть уголовное производство против главы ГБР
- 15:57 В Киеве выставку цветов посвятят знаменитым спортсменам
- 15:54 ВОЗ провела в ФК «Дарница» учебный аудит GMP
- 15:49 Звездопады в августе: как правильно загадывать желания
- 15:47 Протестующие под ОП требуют отставки Супрун
- 15:38 Зеленский неожиданно отстранил Безсмертного от переговорного процесса в Минске
- 15:27 В сети показали фото бойца ВСУ, умершего в Днепре от тяжелого ранения
Отрицательный рост: сеть насмешило заявление оккупантов о новом рекорде, установленном на «Крымском мосту»
В оккупированном Крыму попытались похвастаться рекордным трафиком на Керченском мосту, но сфотографировать рвущиеся на полуостров толпы автомобилей так и не смогли и предложили поверить статистикам на слово.
Созданный в России сайт «Крымский мост» утверждает, что ежесуточно по мостовому переходу проезжают более 30 тысяч автомобилей, а с начала лета — 1,7 миллиона машин. Тем не менее, новости о рекордах на мосту приходится сопровождать фотографиями, где трасса выглядит на удивление свободной.
Также, несмотря на бодрые сводки о миллионах автомобилей с отдыхающими, в Крыму не заметили туристического бума. Уже стало понятно, что мост не поможет вернуть полуострову славу популярной здравницы. Теперь оккупационные власти пытаются убедить, что туристы массово хлынут в Крым после появления на мосту железнодорожной ветки.
Напомним, в Крыму после оккупации обострилась проблема загрязнения моря канализационными стоками. Полуостров страдает от антисанитарии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..