Украина

В оккупированном Крыму попытались похвастаться рекордным трафиком на Керченском мосту, но сфотографировать рвущиеся на полуостров толпы автомобилей так и не смогли и предложили поверить статистикам на слово.

Созданный в России сайт «Крымский мост» утверждает, что ежесуточно по мостовому переходу проезжают более 30 тысяч автомобилей, а с начала лета — 1,7 миллиона машин. Тем не менее, новости о рекордах на мосту приходится сопровождать фотографиями, где трасса выглядит на удивление свободной.

Также, несмотря на бодрые сводки о миллионах автомобилей с отдыхающими, в Крыму не заметили туристического бума. Уже стало понятно, что мост не поможет вернуть полуострову славу популярной здравницы. Теперь оккупационные власти пытаются убедить, что туристы массово хлынут в Крым после появления на мосту железнодорожной ветки.

Напомним, в Крыму после оккупации обострилась проблема загрязнения моря канализационными стоками. Полуостров страдает от антисанитарии.

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