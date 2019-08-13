25.10 / 25.39 28.03 / 28.46
Киев: +33
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Протестующие под ОП требуют отставки Супрун (фото)

15:47 13 августа 2019 78
Протестующие под ОП требуют отставки Супрун (фото)
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Несколько сотен человек, большинство из которых — работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом президента, передает корреспондент УНН.

«Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом», — утверждают организаторы акции.

На митинге слышны крики «Супрун, прочь» и «Супрун, позор».

По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств «показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения».

«Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения», — сказал он.

По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.

Как передает корреспондент, из ОП на Банковую уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.

Напомним, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности главы Минздрава. Однако через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и. о. главы Минздрава.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер