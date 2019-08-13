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Протестующие под ОП требуют отставки Супрун (фото)
Несколько сотен человек, большинство из которых — работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом президента, передает корреспондент УНН.
«Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом», — утверждают организаторы акции.
На митинге слышны крики «Супрун, прочь» и «Супрун, позор».
По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств «показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения».
«Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения», — сказал он.
По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.
Как передает корреспондент, из ОП на Банковую уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.
Напомним, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности главы Минздрава. Однако через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и. о. главы Минздрава.
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