ВОЗ провела в ФК «Дарница» учебный аудит GMP

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбрала фармацевтическую компанию «Дарница» для проведения обучения инспекторов GMP (Good manufacturing practice). Как сообщает пресс-служба компании, тренерами в двухдневной учебной инспекции выступили проверяющие из Дании и приняли участие сотрудники регуляторных органов Азербайджана, Казахстана и Молдовы.

«Учебная инспекция проходила в условиях и согласно плана реального аудита на соответствие требованиям GMP. Она включала обзор фармацевтической системы качества, требования к уполномоченным лицам, рассмотрение ряда документации», — отмечает пресс-служба.

Инспектора посетили цеха по производству твердых лекарственных форм, лаборатории контроля качества и складской центр. Также они рассмотрели все валидационные и квалификационные материалы, регистрационные досье препаратов.

«Задача „Дарницы“ не только в том, чтобы показать высокий уровень стандартов качества и производственных процессов. Мы помогли инспекторам понять, как должна строиться коммуникация между проверяющей стороной и предприятием», — прокомментировал генеральный директор «Дарницы» Андрей Обризан.

Обризан напомнил, что «Дарница» соответствует требованиям GMP уже 16 лет. Только за последние три года компания получила 5 позитивных выводов о соответствии GMP от инспекторов европейских стран.

Датский инспектор Тина Бей Броуэр, подводя итоги двухдневного учебного аудита, отметила хорошее состояние производственных мощностей, лабораторий и складских помещений «Дарницы». В то же время, она подчеркнула, что данная инспекция носила обучающий характер и не будет иметь регуляторных последствий.

«Для наших учебных целей очень большое значение имеет возможность прихода на такое предприятие, как „Дарница“, где мы можем работать в условиях реального аудита», — подчеркнула Тина Бей Броуэр.

GMP — единый перечень стандартов, которым должно удовлетворять производство лекарств в разных странах мира. Первый вариант правил для фармацевтики появился в США в 1963 году. В 1969 году были разработаны международные правила GMP, которые ВОЗ рекомендовала для всех стран мира.

Всемирная организация здравоохранения создана в 1948 году. Ее основная задача — совместно с правительствами и другими партнерами обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья для всех жителей Земли.

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