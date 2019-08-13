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В Киеве выставку цветов посвятят знаменитым спортсменам (фото)
Традиционно ко Дню независимости столичные озеленители создадут в Печерском парке, композиции для очередной городской цветочной выставки. Экспозицию этого года, которую откроют уже 16 августа, посвятят спортсменам, прославившим Украину в мире. Фестиваль цветов продлится до 15 сентября. За это время, по мнению организаторов выставки, Певческое поле превратится в настоящий парк звезд украинского спорта. Ранее мы сообщали об уникальном международном фестивале в Пирогово.
— Герои нынешних цветочных инсталляций — спортсмены, ставшие гордостью нации, — рассказала «ФАКТАМ» Мария Вольская, начальник отдела ландшафтного дизайна «Киевзеленстроя». — В этот раз на выставке «Спортивная гордость Украины» мы старались с помощью цветочных панно и спортинвентаря подчеркнуть те виды спорта, которые прославили наши соотечественники. И, посмотрев на цветочную композицию, можно без труда узнать, кому она посвящена.
Персонажами инсталляций стали известные боксеры братья Кличко и Василий Ломаченко, футболист Андрей Шевченко, легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский, чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, пловчиха Яна Клочкова, легкоатлет Сергей Бубка, фигуристка Оксана Баюл, тяжелоатлет Леонид Жаботинский и другие.
Одна из композиций (фото в заголовке) посвящена фехтовальщикам.
Так размечают и заполняют цветочной рассадой красочные панно.
Подготовка к выставке идет полным ходом: высаживают яркие цветы, среди которых цинерария, бегония, сальвия и другие.
Как обещают организаторы, гостям Печерского ландшафтного парка помогут не только окунуться в цветочную феерию, вспоминая символику украинского спорта, но и сделать селфи на смотровой площадке, хорошо отдохнуть и развлечься. Анонсируют также ярмарку цветов, хэнд-мейда, гастрономические радости, мастер-классы по разным видам спорта для всех. Сейчас с Олимпийским комитетом согласовывают программу открытия цветочной выставки, на которую пригласят знаменитых спортсменов.
Место проведения: улица Лаврская, 33, откроют выставку цветов 16 августа в 13:00.
Тем временем в Киеве продолжают обновлять зеленые зоны. В этом году реконструировали 26 парков и скверов, среди которые третья очередь парка «Наталка» на Оболони, «Куреневский», «Победа», «Пуща водица» и другие. Ремонты зон отдыха проходят под девизом: безопасно, комфортно, по-новому.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в некоторых столичных парках установили тревожные кнопки для связи с оператором полиции.
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