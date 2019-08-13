- 16:53 Активисты расставили больше сотни капканов в центре Одессы: что это значит
- 16:51 Больше всего пьяных водителей в Киеве — в ночь на субботу: полиция обнародовала интересную карту
- 16:40 В центре Киева ночью частично перекроют движение транспорта: схема
- 16:26 Полицейский покончил с собой в аэропорту Днепра: что об этом известно
- 16:15 КПВВ "Станица Луганская" изменил режим работы: что нужно знать
- 16:01 Дело — Труба: суд обязал открыть уголовное производство против главы ГБР
- 15:57 В Киеве выставку цветов посвятят знаменитым спортсменам
- 15:54 ВОЗ провела в ФК «Дарница» учебный аудит GMP
- 15:49 Звездопады в августе: как правильно загадывать желания
- 15:47 Протестующие под ОП требуют отставки Супрун
- 15:38 Зеленский неожиданно отстранил Безсмертного от переговорного процесса в Минске
- 15:27 В сети показали фото бойца ВСУ, умершего в Днепре от тяжелого ранения
КПВВ "Станица Луганская" изменил режим работы: что нужно знать
Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской перешел на работу по сокращенному графику. 12 августа было принято решение, что КПВВ будет функционировать ежедневно с 6.00 до 18.00. Гражданам необходимо планировать свои поездки так, чтобы успеть пересечь линию разграничения в указанные временные рамки.
Переход пункта пропуска на сокращенный график был инициирован командованием операцией Объединенных сил. Решение связано с проводимыми поблизости работами по разминированию — местность возле разрушенного моста через Северский Донец расчищают от взрывоопасных предметов.
Напомним, украинская сторона еще 26 июня отвела силы и средства от линии разграничения на участке возле Станицы Луганской. Предполагалось, что после разведения сил на данной территории будут выполнены работы по разминированию, а потом состоится ремонт мостового перехода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...