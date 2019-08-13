КПВВ "Станица Луганская" изменил режим работы: что нужно знать

Украина

Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской перешел на работу по сокращенному графику. 12 августа было принято решение, что КПВВ будет функционировать ежедневно с 6.00 до 18.00. Гражданам необходимо планировать свои поездки так, чтобы успеть пересечь линию разграничения в указанные временные рамки.

Переход пункта пропуска на сокращенный график был инициирован командованием операцией Объединенных сил. Решение связано с проводимыми поблизости работами по разминированию — местность возле разрушенного моста через Северский Донец расчищают от взрывоопасных предметов.

Напомним, украинская сторона еще 26 июня отвела силы и средства от линии разграничения на участке возле Станицы Луганской. Предполагалось, что после разведения сил на данной территории будут выполнены работы по разминированию, а потом состоится ремонт мостового перехода.

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